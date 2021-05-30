«Будь счастлива»: Тимати расчувствовался перед второй финалисткой «Холостяка»

Очередной сезон «Холостяка» с участием Тимати завершился. Рэпер сделал свой выбор. Кольцо с бриллиантом 7,7 карата от известного ювелира Джейкоба Арабо она надел на безымянный палец Екатерины Сафаровой. А вот второй финалистке Алисе Грабовой пожелал быть счастливой. Трогательную речь Юнусов опубликовал в своем Instagram уже после того, как сам посмотрел финальную серию проекта по телевизору.

«Ты просто пришла ко мне со своим видением мира и этого шоу. Со своей идеальной картинкой отношений, которая в этот раз просто не могла получиться, потому что я в такой форме просто к ней был не готов. Это честно. Будь счастлива», — написал Тимати.

Фанаты рэпера отметили, что с нетерпением ждут, когда он сделает публикацию о Кате.

больше по теме Тимати трогательно расстался с Грабовой в финале «Холостяка» под грустную песню Девушка не могла сдержать слез.

«Пост про Алису никто не ждал. Где пост про Катю?», — писали пользователи Сети.

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