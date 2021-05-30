«Ермаковские здесь»: Александр Гобозов стал участником обновленного «Дома-2»

На проекте «Дом-2. Новая любовь», который с 19 апреля выходит в эфир на телеканале «Ю», — пополнение. О своем возвращении на телестройку в Instagram объявил один из самых ярких бывших участников Александр Гобозов.

Сейчас Гобозов уже вовсю публикует видео в сторис, на которых он запечатлен на «Поляне» среди других героев «Дома-2».

Вместе с Александром запечатлелся, в частности, другой «старичок» реалити-шоу Глеб Жемчугов.

«Ермаковские здесь. Надька, спасибо за то, что подарила телевизионную жизнь», — говорит в кадре Глеб Жемчугов.

Стоит напомнить, что звезда «Дома-2» Надежда Ермакова в свое время пыталась строить отношения на проекте и с Глебом Жемчуговым, и с Сашей Гобозовым.

Второй, в итоге, сумел построить какую никакую любовь с Алианой Устиненко. Оба демонстрировали весьма взрывные характеры и нежелание искать компромисс. После свадьбы последовал развод, а за ним новое торжество – пара решила дать своим отношениям еще один шанс. Вторая попытка создать семью у Саши и Алианы с треском провалилась. У бывших супругов подрастает сын Роберт, мальчик закончил первый класс.

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