«Шикарная»: 43-летняя Орлова в красном бикини похвасталась роскошными формами

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова после ухода из коллектива построила карьеру на телевидении в качестве ведущей, вырастила сына и вновь счастлива в отношениях. Правда, личность своего возлюбленного она скрывает от публики. В конце мая артистка вновь решила отдохнуть на Мальдивах. Моментами отпуска звезда делится в своем Instagram. На этот раз она запечатлелась в красном бикини, блеснув роскошным бюстом. При этом макияжа на ней практически не было.

«Шикарная! Какая красивая! Классное фото!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что ранее другая экс-участница «Блестящих», 41-летняя Анна Семенович появилась на кадрах в свадебном платье. Правда, это был момент не долгожданной свадьбы, а юмористический видеоролик.

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