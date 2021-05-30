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«Большие проблемы»: невестка Шацкой объяснила, почему актрису не похоронили около Филатова

По словам женщины, она благодарна всем, кто помог семье с деньгами.

«Большие проблемы»: невестка Шацкой объяснила, почему актрису не похоронили около Филатова
Нина Шацкая. Фото: Globallookpress.com

Невестка актрисы Нины Шацкой в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему звезду советского кино не похоронили около мужа режиссера Леонида Филатова на Ваганьковском кладбище. Это была ее последняя воля.

Памятник Леониду Филатову
Памятник Леониду Филатову. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Мы не хотели трогать памятник, потому что там очень большие проблемы. Нам хотелось бы исполнить ее волю, но не кремировать. Мы ее похоронили на народные деньги. Все собирали. Только могу сказать слова благодарности всем людям. Спасибо всем, кто откликнулся и помог достойно похоронить Нину Сергеевну».

Невестка Нины Шацкой

Между тем журналисты поинтересовались, возможно ли в будущем перезахоронить Шацкую около Филатова.

«Я не могу на это ответить. Сейчас я ничего не знаю», — заявила она.

Напомним, что с родных Нины Шацкой требовали миллион рублей, чтобы похоронить около Филатова. Нужно было демонтировать памятник, укрепить грунт, а через год вернуть бронзовую статую на прежнее место. Таких денег у семьи не нашлось. В итоге Нину Шацкую похоронили на Троекуровском кладбище. Не так, где она хотела.

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Ваганьковское кладбищеЛеонид ФилатовНина ШацкаяНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"