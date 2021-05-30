Марина Зудина ответила на обвинения покойного мужа в домогательствах

Бывшая студентка Олега Табакова призналась, что мастер приставал к ней.

Актриса Марина Зудина после заявления экс-студентки режиссера Олега Табакова высказалась против обвинений.

Вдова театрального маэстро уверена, что слова девушки — ложь. Напомним, Елена Антоненко обвинила покойного Табакова в сексуальных домогательствах. Будущая актриса отметила, что еще во время поступлении в МХАТ Табаков предлагал ей «обнажить грудь». Знаменитость уверял абитуриентку, что «ничего делать не будет».

«Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко… Извините, даже не обсуждаю», — прокомментировала Зудина нападки бывшей студентки мужа разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

К слову, Антоненко отметила, что Табаков приставал еще к нескольким студенткам:

«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру». больше по теме «Те, кто от него зависел, были согласны на многое»: коллега Прокловой — о домогательствах Табакова По словам актрисы Елены Антоненко, режиссер постоянно приставал к молоденьким девочкам.

А ранее некоторые поклонники и друзья артистки Елены Прокловой узнали в Олеге Табакове совратившего нимфетку Проклову режиссера.

Напомним, актриса призналась, что в подростковом возрасте, в самом начале карьеры подверглась харрасменту со стороны своего режиссера.

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