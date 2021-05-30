«У меня действительно снесло башню»: Половцев вспомнил, как без ума влюбился в будущую жену

По словам актера, он хотел видеть около себя только этого человека.

Актер и звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил, как без ума влюбился в свою вторую жену Эсану Муратову.

«Если люди действительно по-настоящему влюблены, то перед ними нет никаких преград. Я это испытал в последнем браке. У меня действительно снесло башню. Я не мог ни есть, ни пить, ни спать. Я хотел только видеть этого человека, ощущать ее. Это космос какой-то».

Александр Половцев

Как отметил актер, его иногда спрашивают, что такое любовь.

«Это такая химия. Что-то происходит между людьми», — заявил он.

Любопытно, что в последнее время Половцева стали замечать около бывшей жены продюсера Юлии Соболевской. Сам он нехотя говорит о воссоединении.

«Давайте пока оставим это без комментариев», — заявил он.

Напомним, что от Соболевской у Половцева есть сын Степан. Муратова подарила ему двух наследников – сына Андрея и дочь Яну.

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