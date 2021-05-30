«Он не равнодушен к мини-юбкам»: Валерия высказалась о вкусах Пригожина

Певица Валерия в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее муж продюсер Иосиф Пригожин любит, когда женщины ходят в мини-юбках.

«Он не равнодушен к мини-юбкам. Ходим бывало по магазину, и он вдруг кричит: «О, смотри!», показывая на мини-юбку. Но я говорю, что пришла за другим. Повесь назад. Спасибо большое, мне это не надо. Он в магазине мимо манекена в юбке пройти не может. На сторону он не ходит. Никогда. Хотя может, когда меня нет рядом». Валерия

Как отметил сам Иосиф Пригожин, не всегда девушка должна ходить в брюках. «Женщина должна быть женщиной. Я люблю мини-юбки. Девушка должна быть привлекательной. Мужик тоже должен быть привлекательным, но вот у меня один кубик на животе, а должно быть шесть», — заявил Иосиф Пригожин.

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Напомним, что у Валерии и Иосифа Пригожина нет совместных детей. При этом они уже много лет счастливы в браке. Всех детей Валерии от предыдущих отношений продюсер считает своими.

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