«Она сама все решает с пятнадцати лет»: Людмила Нарусова рассказала о конфликтах с дочерью

Мать светской львицы Ксении Собчак Людмила Нарусова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о конфликтах с дочерью.
«Дочку я вижу редко. Почти никуда не выбираемся вместе. Моя дочка словно сумасшедшая. Все время ходит и занимается на тренажерах. Поддерживает себя в форме. Внука Платона вижу достаточно часто. Дочь мне все время говорит: «Я не позволю испортить ребенка, как ты испортила меня». Ксюша Платона не наказывает, но заставляет быть дисциплинированным. Может еще родит. Поставит меня перед фактом. Разрешения не спросит. Она сама все решает с пятнадцати лет».
Как отметила Людмила Нарусова, она поддерживает связь с бывшим родственником актером Эммануилом Виторганом.
«Когда он был молодым актером в театре Ленинского комсомола в Ленинграде, то я ходила на его спектакли. Влюбилась в него. Но я не пыталась начать с ним встречаться. Я была девушка восторженная и артистическая. Моя дочь влюбилась в Максима Виторгана, и они дали мне прекрасного внука. Две девочки Эммануила приходятся тетями Платону, который старше их. Ребенку сложно это объяснить», — заметила Нарусова.
Напомним, что в начале мая Людмиле Нарусовой исполнилось 70 лет. Ксения Собчак — ее единственная дочь.