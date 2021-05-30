«Она сама все решает с пятнадцати лет»: Людмила Нарусова рассказала о конфликтах с дочерью

«Дочку я вижу редко. Почти никуда не выбираемся вместе. Моя дочка словно сумасшедшая. Все время ходит и занимается на тренажерах. Поддерживает себя в форме. Внука Платона вижу достаточно часто. Дочь мне все время говорит: «Я не позволю испортить ребенка, как ты испортила меня». Ксюша Платона не наказывает, но заставляет быть дисциплинированным. Может еще родит. Поставит меня перед фактом. Разрешения не спросит. Она сама все решает с пятнадцати лет».

