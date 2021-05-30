«Меня ценят»: экс-супруга мужа Макеевой о том, почему не вернется в Россию

Накануне актриса Анастасия Макеева вышла замуж за строителя Романа Малькова. До знакомства со звездой мужчина с семьей жил в Словении, где сейчас остались трое его детей и теперь уже бывшая жена. Старшего сына Роман забрал в Москву. Некоторое время назад Мальков советовал экс-супруге переехать в Россию, где жизнь с тремя детьми будет обходиться гораздо дешевле. Однако Светлана не хочет возвращаться на родину.

«Поверьте, может быть, я и вернулась в Россию, но я нужна здесь. Меня не отпускают из Словении, люди ценят меня, любят и благодарны. Я знаю, как сделать их жизнь счастливее, даже в карантин, и я это делаю. Давайте станем немного добрее», — написала Малькова в своем Instagram.

Известно, что женщина имеет высшее образование и занимается творческой работой – она художник. Накануне Светлана рассказывала, что ей удалось добиться алиментов на троих детей через суд.

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