«У нас с Кристинкой столько историй»: Киркоров рассказал, кому удалось вывести Орбакайте из себя

Как отметил поп-король, с певицей и актрисой он знаком уже много лет.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, кому удалось вывести из себя очень спокойную по жизни певицу и актрису Кристину Орбакайте.

«У нас с Кристинкой столько историй. Я помню, как однажды мы смотрели концерт у мамы Аллы, бабушки Кристины. И какая-то певица по телевизору пела композицию из репертуара Аллы. Песню даже помню, как называлась — «Радуйся». И Кристинка там возмутилась. Она сказала: «Мамину песню поют». А бабушка ее нас успокаивала». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, с Орбакайте он дружен уже очень давно.

«Я знаю Кристину много лет. У нее очень изысканный вкус. Думаю, что мой подарок на ее пятидесятилетие пришелся ей по душе. Я подарил ей красивую сумку», — заметил Филипп Киркоров.

Напомним, что на днях Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Она закатила вечеринку для своих друзей в одном из ресторанов.

Смотрите также: