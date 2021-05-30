«Просто хочу, чтоб справедливость была восстановлена»: Милана Тюльпанова показала синяк на пол-лица

Милана Тюльпанова поделилась с поклонниками печальной новостью. Знаменитость сообщила, что любимый мужчина поднял на нее руку.

Милана уверяет своих подписчиков, что не собирается хайпить на истории с избиением. Бывшая жена футболиста Александра Кержакова отметила, что не пойдет на телевидение. Однако модель не понимает, как ей добиться справедливости. Поскольку следствие не нашло доказательств умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следовательно, против обидчика Тюльпановой не заведут уголовного дела.

«Я просто хотела показать себя без фильтров, чтобы не было никаких вопросов, что я хайпую. Мне это реально не надо, меня это уже порядком надоело. Я просто хочу, чтоб справедливость была восстановлена», — рассказала Милана в Stories личного микроблога.

Милана показала синяк на пол-лица и добавила, что не нужно давать шанс тем, кто не умеет контролировать свои эмоции. Тюльпанова призвала не молчать жертв домашнего насилия:

«Если человек сам не в состоянии понять, что он психически болен, то в наших интересах оградить себя от подобных людей».

Напомним, в прошлом Тюльпанова уже подвергалась абьюзу со стороны экс-возлюбленного Александра Кержакова.

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