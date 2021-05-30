Разница в 27 лет: Мария Миронова запечатлела на одном фото двух сыновей от разных мужей

Мария Миронова поделилась в личном блоге кадрами с прошедшей в ресторане вечеринке, организованной по случаю ее 48-летия.

«Первый раз без мамочки… Дорогие и любимые друзья и родные, спасибо вам за праздник, который вы устроили, спасибо за сотни поздравлений на вотсап и тысячу в личку», — написала она в Сети.

На снимках она предстает в женственном Х-силуэтном платье припыленно-голубого оттенка с акцентом на талии в виде крупного цветка. Также в карусели фото можно увидеть обеих сыновей артистки: 28-летнего Андрея Удалова-Миронова от бизнесмена Игоря Удалого. А также полуторагодовалого Федора, папу которого звезда старательно скрывает от публики. Известно, что муж артистки работает на российско-японскую компанию, занимаясь развитием медицинских технологий.

Мария сфотографировала наследников вместе на редком снимке. Судя по другим кадрам, старший наследник Мироновой появлялся на семейном празднике с женой Ксенией Гриневой.

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