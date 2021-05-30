Анджелина, прощай. Андра, здравствуй: Брэд Питт завязал отношения с 36-летней артисткой

О чувствах 57-летнего актера заподозрили еще в апреле во время церемонии «Оскара».

Поклонники Брэда Питта и Анджелины Джоли уже несколько лет тешат себя надеждой, что эта красивая пара когда-нибудь помирится и вновь сойдется. Однако, в это верится слабо.

Во-первых, актриса развязала серьезную борьбу за права на шестерых детей, пытаясь лишить экс-супруга их полностью. Впрочем, ей это не сделать удалось, Питту на законных основаниях разрешили видеться с детьми, причем одинаковое время с их матерью.

Ну и во-вторых, 57-летний Брэд Питт стал потихоньку забывать про нежные чувства к 45-летней Анджелине Джоли. В прошлом году он закрутил роман с немецкой моделью Николь Потуральски. А теперь западные СМИ заговорили о его новых чувствах к 36-летней певице и актрисе Андре Дей.

«Андра уже какое-то время находится в поле зрения Брэда», — сообщил инсайдер издания The Mirror.

Парочку видели мило воркующей за кулисами «Оскара», где девушка шла в списке номинантов за звание «Лучшая актриса» после исполнения главной роли в картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Актриса мастерски исполнила роль культовой исполнительницы Билли Холидей. «Оскара» голливудская красотка так и не получила, зато другой лакомый кусочек в виде прекрасного мужчины ей удалось отхватить.

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