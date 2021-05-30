«Подчеркнула все достоинства»: Канчельскис выбрала удачное летнее платье в актуальном лимонном оттенке

Ева Канчельскис побывала на семейном празднике в нежном лимонном платье длины мини из ткани в цветочек. Женственности образу добавляли актуальные рукава-фонарики. Туфли на шпильке совпадали по цвету с одеждой.

Специально для Teleprogramma.pro лук падчерицы Стаса Михайлова прокомментировала стилист Анастасия Стар.

«Неоновый лимонный, туфли лодочки и мини-платье — отличное летнее трендовое комбо! Но есть один нюанс, подойдет такой комплект далеко не на каждую фигуру. Яркий пример — Ева Канчельскис. Яркая, молодая, эффектная и очень красивая девушка модельной внешности с длинными стройными ногами. В данном случае, Ева подчеркнула все свои достоинства с помощью стильного актуального наряда, при этом сохранила образ элегантной, женственной и гармоничной особы, не перейдя в вульгарность. Опасность платьев мини в том, что можно легко перегнуть палку, превратившись из статусной дамы в легкомысленную. Поэтому прошу — поаккуратнее! Оптимальная комфортная длина мини — ладонь выше колена. Ева добавила в образ минималистичные элегантные украшения. Я бы выбрала более активные крупные серьги с жемчугом, например. Это заставит окружающих разглядывать образ еще тщательнее! Комплект удался, ставим лайк», — сказала эксперт моды.

Анастасия заметила, что аутфит Евы хорош для похода в ресторан, но для повседневного образа лучше заменить обувь на туфельки с меньшим каблуком. «И, конечно, нужна сумочка! Контрастная фиолетовая или зеленая среднего размера жесткой формы подойдет отлично», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей».

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