«Как красиво!»: Федорова закружилась в танце на Венском балу в изысканном мерцающем платье

29 мая в московском Гостином дворе в восемнадцатый раз состоялся Венский бал. Мероприятие проходит с 2003-го года, на сей раз оно было посвящено 250-летнему юбилею Людвига ван Бетховена. Поэтому вся программу традиционного гала-концерта целиком составили из его произведений.

Оксана Федорова не смогла пропустить этого события, заявив, что, хотя бы раз в жизни женщина должна побывать на настоящем балу. Хрониками происходящего она поделилась в личном блоге.

«Я себя чувствую, как настоящая Золушка! Замечательная атмосфера! Посмотрите, как здесь красиво!» — восхитилась ведущая.

На светское мероприятие звезда облачилась в мерцающее черное платье на запах, украсив талию поясом-бантом. При столь заметном образе знаменитая брюнетка не стала перегружать внешность ярким макияжем и сложной укладкой, выбрав естественные оттенки и обычные распущенные волосы.

Отметим, что о платьях на запах ранее лестно высказывался Александр Васильев. Историк моды считает, что они выгодно подают фигуру, выделяя и формируя талию.

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