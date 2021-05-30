«Очень крутой образ»: Чехова вышла на променад в летних казаках, жакете на запах и купальнике

Анфиса Чехова отметилась на прогулке в стильном динамичном образе, который привлек внимание профессионального стилиста-имиджмейкера Анжелику Гарсан.

Телеведущая примерила «рваные» шорты из классического денима, белый асимметричный жакет на запах и туфли-казаки. Вместо топа она нарядилась в купальник.

«Очень крутой курортный образ у Анфисы. Мне нравится, что она в качестве топа использовала купальник. Классное, удобное и актуальное решение: сейчас очень популярно носить топы, которые выглядывают из-под расстегнутого второго слоя или глубокого и широкого выреза. Интересный и популярный «трюк».

Короткие рваные шорты идеальны для курорта. Они совершенно не городские, а вот для отдыха — в самый раз. Также Анфиса подчеркнула этот отличный образ летними казаками», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro эксперт.