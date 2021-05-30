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«Очень крутой образ»: Чехова вышла на променад в летних казаках, жакете на запах и купальнике

Стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан похвалила звезду за оригинальное решение.

«Очень крутой образ»: Чехова вышла на променад в летних казаках, жакете на запах и купальнике
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Анфиса Чехова отметилась на прогулке в стильном динамичном образе, который привлек внимание профессионального стилиста-имиджмейкера Анжелику Гарсан.

Телеведущая примерила «рваные» шорты из классического денима, белый асимметричный жакет на запах и туфли-казаки. Вместо топа она нарядилась в купальник.

«Очень крутой курортный образ у Анфисы. Мне нравится, что она в качестве топа использовала купальник. Классное, удобное и актуальное решение: сейчас очень популярно носить топы, которые выглядывают из-под расстегнутого второго слоя или глубокого и широкого выреза. Интересный и популярный «трюк».

Короткие рваные шорты идеальны для курорта. Они совершенно не городские, а вот для отдыха — в самый раз. Также Анфиса подчеркнула этот отличный образ летними казаками», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

Анжелика Гарсан.
Анжелика Гарсан. Фото: личный архив

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