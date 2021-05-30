В алом платье: Клава Кока устроила в Питере танцы под старый хит Аллы Пугачевой

Клава Кока накануне выступила в санкт-петербургском Ледовом дворце при полном аншлаге. Посвятив сну всего один час, певица улетела на гастроли в Волгоград.

Для молодой артистки столь плотный график – привычный. Однако большая занятость и, как следствие, хороший заработок позволили девушке приобрести недавно новенький Maybach и отдохнуть на Мальдивах со своей семьей. Путевку, к слову, блондинка купила не только себе, но и маме, бабушке, а также дедушке.

Работоспособности Клавы можно только позавидовать. При этом певица успевает в перерывах на концертах записывать вайны для своего блога. В Питере Кока предстала перед публикой в алом платье с рукавами-буфами, а во время паузы сняла коротенький ролик за кулисами. Девушка устроила танцы под старый хит Аллы Пугачевой «Надо же…»

К слову, для артистки Примадонна – не просто кумир. Семь лет назад на музыкальном конкурсе «Фактор А» Алла Борисовна заметила, что в восходящей звезде есть изюминка, тем самым вдохновив ее добиваться цели несмотря ни на что.

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