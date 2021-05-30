На прогулке: Кристина Асмус поддержала тренд на вязаные вещи, представ в костюме цвета латте

Кристина Асмус вышла на прогулку в вязаном костюме оттенка латте. Она выбрала объемную юбку длины миди и свободный свитер. В качестве аксессуаров артистка подобрала белую сумку хобо и сапоги с квадратным мысом в тон.

Таким образом звезда поддержала сразу два модных направления, о которых рассказывал ранее стилист Александр Рогов. На своем YouTube-шоу «Шоп-контент» он поведал, что сейчас в тренде вязаные вещи. Модницы все чаще стали делать ставку на удобство наряда, а не на его красоту и изысканность. Актуальны не только кофты, но юбки, брюки, а также платья из трикотажа.

Второй тренд, который ведущий озвучил в программе СТС «Рогов в деле» – сумка хобо в форме полумесяца. Дизайнеры изобрели ее еще в 30-е годы, и она не раз становилась модной, сейчас аксессуар переживает новую волну популярности.

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