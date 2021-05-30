Хромченко показала, как должна выглядеть модная женщина 40-50 лет на прогулке

Стереотип о том, что женщина после 40 не может носить молодежные вещи давно уже канул в лету. Современная модница и в 50 лет способна выглядеть достойно, соответственно возрасту, в обычных бейсболке и кроссовка. А как – показали на «Модном приговоре» Первого канала.

На подиум программы вышла героиня проекта Любовь, для которой стилисты проекта подобрали актуальный аутфит в оттенках белого и фуксии, которые сейчас в тренде. Дама примерила широкие мюли, футболку, кроссовки, легкий летний плащ и бейсболку. Аксессуарную группу в образе представили пластмассовые круглые серьги, очки с массивной оправой и поясная сумка, которую женщина надела на плечо.

«Это просто потрясающе!» — сказала героиня шоу.

Надежда Бабкина поддержала ее. «Силуэты обалденные! Она выглядит фантастически, а главное, дорого и богато», — сказала ведущая.

Эвелина Хромченко также заметила, что мобильным дамам, вроде участницы фэшн-преображения, которые живут активной жизнью, любят гулять по городу, ходить по музеям и паркам, выходить в кафе и встречаться с подругами, этот лук подходит идеально.

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