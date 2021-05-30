На советском пляже: приемная дочь Александра Абдулова поделилась его редким фото

Ксения Алферова хоть и родилась в первом браке мамы Ирины Алферовой с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, считает своим папой Александра Абдулова, второго супруга «Констанции». Именно он воспитал ее, вложив всю душу в свою падчерицу.

29 мая 47-летняя артистка обнародовала в личном блоге редкое фото из семейного архива, где ее запечатлели в детстве с Абдуловым на одном из советских пляжей. В адрес близкого человека она написала трогательные слова:

«Сегодня родился самый Волшебный Выдумщик на свете! Самый веселый, самый яркий, самый добрый, самый талантливый, самый непредсказуемый, самый летучий, вечно бегущий, брызжущий идеями, самый большой, самый сильный, самый красивый, самый родной и любимый! Сегодня родился мой папа!»

По словам Ксении, именно он поселил в нее уверенность в себе, как в женщине. «С каким обожанием и любовью он смотрел на меня. Все прощал и баловался со мной бесконечно! Папа научил меня не сдаваться и поселил в меня источник идей, который бьет, не иссякая, и фонтанирует все время!» — сказала она.

Алферова призналась, что ей не хватает отца, и она до сих пор мечтает услышать его голос, испытать прежние эмоции. Актриса считает, что такие люди – большая редкость, и это большое счастье — жить и развиваться рядом с таким человеком. В заключении звезда пригласила своих поклонников посмотреть в интернете фильм «Выдумщик» об Александре Абдулове, который она создала с мужем Егором Бероевым.

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