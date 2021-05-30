«Богачество! Шелупонь не подойдет!»: Бабкина восхитилась платьем-баядеркой на «Модном приговоре»

На шоу «Модный приговор» Первого канала преобразили 50-летнюю даму, которая работает водителем такси. Женщина по имени Любовь увлекалась детскими нарядами, в которых чувствовала себя юной девочкой. Однако стилисты программы решили доказать ей, что она может выглядеть красиво и в одежде, которая соответствуют ее возрасту. К слову, героиня проекта, по мнению Александра Васильева, выглядит не старше 40 лет.

В итоговом выходе на подиум Любовь предстала в силуэтном платье с разрезом модного изумрудного цвета.

«Платье очень нравится! Цвет шикарный! Мне кажется, оно мне очень идет. И рядом с собой я вижу только успешного мужчину», — сказала героиня выпуска.

Надежда Бабкина тоже пришла в восторг от наряда. «Сейчас у тебя есть статус, осанка, это удивительное малахитовое платье — богачество! Шелупонь не подойдет никогда!» — прокомментировала артистка наряд участницы фэшн-преображения.

Александр Васильев заметил, что такие фасоны с одним открытым плечом в мире моды называют платьями-баядерками по одноименному балету Людвига Минкуса. Впервые они стали популярны в 1950-е годы и с тех пор, практически каждое десятилетие, они вновь вызывали интерес у женщин. Произошло это и на сей раз.

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