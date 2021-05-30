Мужчины боятся разговоров о семье: Проскурякова прокомментировала финал «Холостяка»

В финал шоу ТНТ «Холостяк» вышли две девушки — Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. До последнего многим было не понятно, на ком остановится выбор Тимати, ведь, казалось, он симпатизирует обеим. Однако уже в ходе последней серии стало понятно, что рэпера несколько смущает поведение невесты из Англии.

Алиса Грабова на встрече с героем проекта заговорила об их возможном совместном будущем. И даже спросила мужчину, как он его видит. На что тот ответил нечто неопределенное: «Мы так мало знакомы». В итоге Тимур подарил заветное кольцо красотке из Испании.

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала в личном блоге серию, признавшись, что буквально «залипла» на ней.

«Я вот о чем подумала… Почему мужчины как-то настороженно воспринимают желание женщины создать с ними семью? Тапки, совместный, быт, семейные фото и вечера, дети… это же прекрасно. Я всегда считала, что наивысший комплимент мужчине от женщины это то, что она рассматривает его, как будущего мужа и отца для своих детей. Серьезное отношение к партнеру — это такое уважение и настолько чувственное, романтичное, настоящее чувство… Сейчас и женщины, и мужчины стали бояться этих важных своих чувств, скрывают их и говорят о якобы легкости, юморе, но юмор и легкость — это, конечно, важно, но можно и с друзьями весело и легко время провести. Тогда чем дружба отличается от любви? И там, и там, весело, легко и необременительно!» — написала Юлия.

Девушка надеется, что когда-нибудь мужчины и женщины научатся правильно понимать словосочетание «создать семью». Она считает, что женщины могут сделать в этом направлении первый шаг и повлиять на страх сильной половины человечества создавать семью. «Мужчины, не бойтесь! Гордитесь и считайте это наивысшим комплиментом, потому что в этот момент женщина открыта для вас и рассматривает вас, как самого достойного, чтобы доверить свое сердце и свою женскую судьбу!» — призвала Юлия.

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