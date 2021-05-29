Тимати объяснил ключевой смысл загадки про арбуз и дыню

На протяжении всего сезона шоу «Холостяк» Тимати задавал девушкам загадочный вопрос: арбуз или дыня? Кто-то из участниц проекта смело отвечал то, что им больше нравится по вкусу. Кто-то искал в вопросе подводные камни. Одно было ясно точно – правильный ответ знает только Тимати.

И вот в финале «Холостяка» рэпер объяснил поклонникам то, что он имел ввиду. Оказывается, он просто говорил про выбор.

— Выбирать девушку в финале – сложно, они очень разные – Катя и Алиса. Это как выбирать между арбузом и дыней, — отметил Тимати. – И ключевой ответ на этот вопрос состоит в том, что тебе надо выбирать то, что нравится тебе. Если ты сейчас хочешь съесть дыню – ешь. Если арбуз – бери его, не думай.

Кстати, таролог Марианна Абравитова объяснила, что с точки зрения эзотерики этот вопрос тоже можно рассматривать как тест на определение психотипа женщины. Специалист по прочтению карт рассказала, что прирожденные лидеры обычно отдают предпочтение дыне. А вот кроткие хранительницы домашнего очага все же выбирают арбуз.

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