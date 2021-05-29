«Как Лара Крофт»: Сафарова соблазнила Тимати на свидании дерзким образом

Девушка сходила с Тимати на последнее свидание в рамках проекта.

До финальной сцены проекта «Холостяк» становится совсем чуть-чуть, и пока Тимати пригласил девушек на последнее свидание в рамках шоу.

С Алисой Грабовой рэпер спрыгнул с парашютом, затем покатался на лошадях по пустыне и закончил общение вкусным ужином.

Екатерину Сафарову же Юнусов позвал пострелять.

— Она как Лара Крофт, — признался Тимати. – А Алиса – принцесса голубых кровей.

На последнее свидание Катя оделась дерзко – кожаные штаны, модный кроп-топ. Рэпер отметил, что ей очень идет такой образ.

— Короткие топы, кожа, хвосты, пистолеты – это все ее, мне это очень нравится, — заметил музыкант.

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