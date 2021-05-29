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Тимати – Алисе Грабовой: «Ты меня совсем не знаешь»

Рэпер сходил с девушкой на последнее свидание.

Тимати – Алисе Грабовой: «Ты меня совсем не знаешь»
Тимати в шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

На ТНТ стартовала последняя серия популярного проекта «Холостяк». До финала дошли две участницы шоу – Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. С первой Тимати прыгнул с парашютом, покатался на лошадях по пустыне, а затем пригласил ее на последний ужин в рамках проекта.

Девушка была счастлива. Она постоянно дарила холостяку комплименты. Было видно, что Грабовая – влюблена.

Последнее свидание Тимати и Алисы Грабовой в шоу «Холостяк». Фото
Последнее свидание Тимати и Алисы Грабовой в шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

— Я бы не хотела, чтоб это была наша последняя встреча. Я надеюсь, мы выйдем за рамки, — говорила она Юнусову.

— Но ты же пока так мало знакомы, — отпирался Тимати. – Ты меня совсем не знаешь, нельзя доверять человеку, которого ты видела несколько дней.

— Но я так чувствую, — отметила Грабовая.

Когда Алиса прямо спросила Тимати – каким он видит их будущее – Юнусов отметил, что все сложно. По его словам, он не хочет ее ранить или обидеть.

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