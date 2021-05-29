Настоящий шик: Барановская в «золотом» корсете и белоснежных брюках позировала для фото

Юлия Барановская уже длительное время работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным девушка сама воспитывает троих детей. Более того, она стала зарабатывать достаточно, чтобы радовать себя регулярным поездками в разные уголки планеты и покупать любые наряды. Телеведущая любит экспериментировать с имиджем. При этом она не красит волосы, а предпочитает носить парики, если у нее возникает желание выглядеть по-новому.

больше по теме Хороша собой: Барановская в железном корсете и ботфортах на шпильке подразнила хрупкой фигурой Телеведущая приняла участие в дерзкой фотосессии.

В последнее время Юлия регулярно выходит в свет. Она носит необычные комбинезоны и костюмы. А вот 29 мая девушка отправилась на фотосессию. Сначала она примерила боди с железным корсетом и ботфорты, но это оказался не самый женственный лук. Позже телеведущая переоделась в алый корсет, будто слепленный по ее силуэту, и белоснежный брючный костюм с прозрачными босоножками.

Барановская позировала в постели, принимая разные позы. Ее образ дополняла эффектная сумочка с перьями. Девушка медленно меняла позы, демонстрируя всю красоту образа.

Позже телеведущая предстала уже в золотом корсете и белоснежном брючном костюме. Она уже позировала стоя. На этот раз аутфит выглядел более сдержанно, хоть и подчеркивал ее талию.

«Просто нереально», — восхищались ей на площадке.

Поклонники тоже одарили ее комплиментами. «Статуэточка», «Сногсшибательные образы», «Корсеты будто по вам лепили», «Очень эффектно», «Красивая до безумия», «Перед кем так будешь ходить?», «Просто идеально все», — прокомментировали пост подписчики.

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