«Становится холодно»: Тимати бросил на свидании участницу «Холостяка»

В финальной серии популярного шоу «Холостяк» Тимати пригласил на свидание Алису Грабовую. Перед итоговой церемонией молодые люди прыгнули с парашютом, а потом отправились кататься на лошадях по пустыне Арабских Эмиратов.

Алиса была счастлива. То и дело она одаривала Юнусова комплиментами:

— Ты такой внимательный, романтичный, добрый, — говорила девушка.

Тимати же любовался закатом и в какой-то момент решил оторваться от Грабовой и ускакал на лошади. Девушка осталась одна. Она проехалась еще какое-то время и вернулась к машине.

— Становится холодно, — призналась Алиса с тревогой. – Но я подожду Тимура.

Юнусов вернулся только к ужину…

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