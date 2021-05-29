«Надвигается что-то глобально серьезное!»: Максим Фадеев высказался по поводу разрушения семейных ценностей

Исполнитель Максим Фадеев признался, что ему не нравится то, что творится в современном мире. Отношение многих людей к истории и социальным институтам артист назвал неприемлемым.

Экс-продюсер Ольги Серябкиной и Наргиз верит, что высшие силы могут наказать человечество за его неповиновение и продолжающуюся жажду наживы.

«Знаете, наблюдая за тем, что происходит в мире, чувствуется, как надвигается что-то глобально серьезное! По примеру Содома и Гоморры! Мир реально сходит с ума! Конечно, у этого есть и научные, и астрологические объяснения! А по мне, это целенаправленное разрушение идеологии, нравственности, и любых традиций, несущие в своих правилах ограничения того или иного толка. А когда ограничений нет и идеологии нет, что такое хорошо или плохо мы не учили и… Вот он, результат на лицо! Разрушение традиционных взглядов на институт семьи, женщину и мужчину, извращение истории, переписывание истории и ее героев!», — отметил Фадеев.

Максим добавил, что каждый должен поменяться и четко обозначить для себя границы добра и зла.

«Ждем перемен, если мы не поменяем это, Бог поменяет! Но только за стол переговоров он с нами не сядет!», — резюмировал Фадеев.

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