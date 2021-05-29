Все в цветах: Юлия Меньшова в свитере фисташкового цвета и туфельках предстала на своей кухне

Юлия Меньшова родилась в звездной семьей. Ее мама Вера Алентова, а папа — Владимир Меньшов. Время от времени женщина делится историями из своей жизни и рассказывает о родителях. Так она любит аксессуары, а вот ее мама нет. Примечательно, что Юлия тоже снималась в кино и играла в театре. Теперь она ведет несколько передач на телевидении. Поклонники с интересом наблюдают за ее жизнью.

Недавно Юлия отдохнула в Крыму. Теперь она снова находится в Москве. Порой телеведущая показывает интерьер своего дома. На этот раз вечер она провела у плиты. Меньшова запечатлелась на кухне в укороченных черных брюках и свитере оверсайз фисташкового цвета. В тон были подобраны туфли на небольшом каблуке. Она хозяйничала на кухне, где есть подставка для винных бутылок, несколько светильников и горшки с цветами. Жалюзи с узором дополнили колоритную кухню.

«Вечер дома», — написала звезда.

Поклонники оценили дизайн комнаты и то, сколько мелочей стоят на полках, но при этом гармонируют с интерьером. Многие одарили комплиментами и саму Юлию. «Красота! Фисташковый цвет и другие интересные оттенки! Представляю, что такую фото картинку с вами, можно было бы в виде пазла», «У вас все красиво! Как говорится… И лицо, и одежда, и душа, и мысли… И интерьер», «Боже, Юля, выставите пожалуйста вашу кухню с разных ракурсов, это определенно вдохновляет на дизайн», — прокомментировали пост подписчики.

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