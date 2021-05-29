Впервые вместе после развода: Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились ради детей

Актеры Павел Прилучный и его теперь уже бывшая жена Агата Муцениеце впервые после развода появились вдвоем на совместном мероприятии. Директор одной из частных школ Москвы, куда ходит сын звезд Тимофей, а дочь Мия в детский сад при данном учебном заведении, опубликовал в Instagram любопытный кадр.

На снимке Павел Прилучный и Агата Муцениеце запечатлены вместе. Со стороны они выглядят прекрасной семьей около своих юных наследников. Звезды буквально светятся от счастья, как будто и не было тяжелого расставания, о котором так подробно писали журналисты.

Напомним, что Павел Прилучный вскоре после расставания с женой закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Причем, по слухам, он начал встречаться с ней еще будучи в отношениях с Муцениеце.

Добавим, что актриса, в отличие от бывшего мужа, личную жизнь пока не устроила. При этом ей уже не раз за последние месяцы приписывали различные романы.

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