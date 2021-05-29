«Наша утренняя кумпарсита»: Лиза Галкина в лосинах и серебристых кедах закружилась в танце с отцом

Максим Галкин восхитил Марину Зудина и других друзей новым видео с наследницей. Семилетняя Лиза, как оказалось, не уступает в пластичности и артистизме папе.

Максим Галкин в детстве мечтал жить в замке. В итоге он воплотил свою мечту в жизнь, построив роскошный замок в деревне Грязь. Там артист живет с Алла Пугачевой и детьми: Лизой и Гарри. Малышам уже по семь лет. В прошлом году они впервые отправились в школу. Однако учеба дается им легко, так как с малых лет с ними занимались преподаватели. А вот свободное время дети любят проводить с родителями.

Примадонна часто готовит с наследниками. Теперь малыши стараются сами баловать ее то пирожками, то салатом из фруктов. А Максим с ними часто гуляет, собирает лего или ухаживает за садом. Не раз он хвастался тем, что Лиза каждые выходные танцует под музыку брата. Порой и сам юморист устраивает танцы. 29 мая он решил вновь исполнить зажигательное танго с дочкой. Галкин надела майку и шорты, а Лиза — футболке с лосинами и серебристые кеды.

Артист закружил девочку по холлу. Они делали поддержки и демонстрировали не только пластику, но и артистизм. При этом дочка Пугачевой кокетливо поднимала ногу и улыбалась.

«Наша утренняя кумпарсита», — написал Максим.

Свои танцем он впечатлил друзей и подписчиков артиста. «Создаете радостное настроение! Спасибо», — заявила Марина Зудина. «Какая пластика! Какие мускулы!» — отметил фотограф Владимир Широков. «Не знаешь кому больше повезло или Лизе с папой, или Максиму с детьми», «Замечательный папа», «Самое прекрасное танго, которое видела в жизни!», «Ну это великолепная парочка, просто зажгла сердца зрителе», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: