«Папа был сильным по мужской части»: Табаков рассказывал студентам, почему развелись его родители

Как отметила Ольга Т., которая у него обучалась, режиссер вел себя с учениками очень откровенно.

Бывшая студентка режиссера Олега Табакова Ольга Т., которая обучалась у него в ГИТИСЕ и которую он в свое время домогался, заявила, что на лекциях он порой откровенно рассказывал, почему развелись его родители. Причем многие студенты не очень понимали, почему он настолько с ними откровенен.

«Он привозил к нам свою маму из Саратова — большая, грузная женщина. Про папу он говорил, что одна из причин, по которой он разошелся с мамой, причем уже в преклонном возрасте, — это потому, что папа был таким сильным по мужской части». Ольга Т.

Как говорил Табаков, его «мама уже зубы в стаканчик складывала, а папе хотелось секса». Как думает Ольга, у Табакова такая же порода, как у его отца. Недаром последний ребенок у режиссера появился на свет в достаточно преклонном возрасте. Ему было уже за 70 лет. По словам Ольги, Табакову «чего-то хотелось». Он всегда испытывал сексуальный драйв. Она уверена, что была совсем не одной такой, к кому он в своей жизни приставал, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Олег Табаков появился на свет в 1935 году в Саратове в семье врачей. Его отца звали Павел Кондратьевич Табаков, а маму Мария Андреевна Березовская. Во время Великой Отечественной войны отец ушел на фронт, возглавив военно-санитарный поезд. Мать работала в военном госпитале на станции Эльтон Рязано-Уральской железной дороги. Родители будущей звезды расстались вскоре после войны.

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