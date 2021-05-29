«На мне были надеты трусы и фартук»: бывшая студентка Табакова — о «методах работы» режиссера

Как отметила Ольга, звездный актер в свое время в нее влюбился не на шутку.

Бывшая студентка режиссера Олега Табакова Ольга Т. рассказала, что в 14 лет она попала в экспериментальную театральную студию мэтра при Дворце пионеров. Там она прозанималась два года, после чего столкнулась с повышенным вниманием со стороны звезды.

По словам Ольги, Табаков лично приехал на нее посмотреть и «откупил ее у директрисы за два билета в Большой театр». Вскоре Ольгу перевели в Школу рабочей молодежи. Ее она окончила экстерном и поступила к Табакову в ГИТИС на первый курс.

«Я воспринимала его как педагога. А Табаков, видимо, влюбился не на шутку. Но я это стала ощущать позже, где-то в 16 лет. В студии Табакова, где мы были еще школьниками, я играла Геллу в «Мастере и Маргарите» почти голой. На мне были надеты трусы и фартук, прикрывающий перед. Я была безумно хороша». Ольга Т.

Как отметила Ольга, Табаков в те годы несколько раз подвозил ее до дома. Дарил цветы. При этом он откровенно рассказал ей о своем романе с Еленой Прокловой, не боясь, что это может уйти в народ. При этом сама Ольга понимала, что Табаков был не против, если бы она стала его любовницей, но она на это не пошла.

Ольга заявила мэтру, что любит его сына Антона, с которым также была знакома. Олегу Павловичу, которому тогда было 47 лет, такой расклад пришелся не по душе. На втором курсе он отчислил опальную девицу «за профнепригодность», сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Ольга вскоре вышла замуж за сына диссидента, за которым следил КГБ. Ее даже вызывали в деканат и говорили, что учиться она будет только, если разведется. В итоге она уехала в Америку, где 25 лет проработала молекулярным биологом, сменив профессию.

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