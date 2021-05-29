«Те, кто от него зависел, были согласны на многое»: коллега Прокловой — о домогательствах Табакова

Актриса Елена Антоненко вслед за своей коллегой Еленой Прокловой решила рассказать о домогательствах актера и режиссера Олега Табакова. В свое время она была студенткой звезды. Позже перебралась жить в Америку.
«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру».
Как отметила Елена Антоненко, она отчасти пострадала от действий Олега Табакова. Она всегда была у него на курсе на хорошем счету. Однако, когда Антоненко решила поступать во МХАТ, режиссер ей сказал фразу, которую она не может забыть до сих пор: «Я ничего делать не буду. Просто покажи мне свою сисечку». Ничего показывать актриса, конечно, не стала. Она просто убежала оскорбленная его словами, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила, что в пятнадцать лет ее домогался на съемках известный актер. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла как раз о Табакове.