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«Те, кто от него зависел, были согласны на многое»: коллега Прокловой — о домогательствах Табакова

По словам актрисы Елены Антоненко, режиссер постоянно приставал к молоденьким девочкам.

«Те, кто от него зависел, были согласны на многое»: коллега Прокловой — о домогательствах Табакова
Олег Табаков. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елена Антоненко вслед за своей коллегой Еленой Прокловой решила рассказать о домогательствах актера и режиссера Олега Табакова. В свое время она была студенткой звезды. Позже перебралась жить в Америку.

Елена Проклова
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру».

Елена Антоненко

Как отметила Елена Антоненко, она отчасти пострадала от действий Олега Табакова. Она всегда была у него на курсе на хорошем счету. Однако, когда Антоненко решила поступать во МХАТ, режиссер ей сказал фразу, которую она не может забыть до сих пор: «Я ничего делать не буду. Просто покажи мне свою сисечку». Ничего показывать актриса, конечно, не стала. Она просто убежала оскорбленная его словами, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ заявила, что в пятнадцать лет ее домогался на съемках известный актер. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла как раз о Табакове.

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АмерикаЕлена АнтоненкоЕлена ПрокловаЕлена Проклова последние новостиОлег Табаков