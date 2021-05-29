Сирень, шоколадный бисквит с голубикой, клубника и сыр: Яна Рудковская похвасталась своим «царским» завтраком

Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яна Рудковская — продемонстрировала прозрачную вазу с фигурами танцующих людей. Именно этот предмет декора стал главным украшением обеденного стола знаменитости.

Яна собрала ароматную сирень в своем саду и поставила в массивную вазу с выточенными танцовщицами. Одну веточку цветов она положила на блюдце с чашкой. К слову, они были выполнены из белоснежного фарфора с золотыми вставками.

«Моя самое любимое время года — это две недели, когда цветет сирень в нашем саду, доброе утро, друзья», — оставила послание своим поклонникам Рудковская.

Помимо красивого сервиза, на стеклянном столике Яны стояли аппетитные блюда для завтрака продюсера. Во-первых, мама двоих мальчиков приготовила для себя овощную тарелку с сыром моцареллой и перепелиными яйцами. А во-вторых, добавила к угощениям шоколадный бисквит и свежие ягоды.

Поклонники Рудковской могли только позавидовать такому изысканному завтраку знаменитости:

«Красота. Цвета… Цветы», «Какая прелесть», «Сиреневый рай», «Очень красиво!», «Красота, представляю, какой аромат от сирени, лучший в мире антистресс».

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