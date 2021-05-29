«Великая. Настоящая. Люблю»: Собчак и Литвинова повеселились на концерте Земфиры

Ксения Собчак любит посещать разные мероприятия. Она с юных лет работает на телевидении и знакома с влиятельными людьми. Ко всему прочему, блондинка сама стала топовым журналистом и телеведущей. Теперь для нее отрыты многие двери. Она частая гостья светских вечеринок и премий. Каждый раз она тщательно подбирает образы для появления на публике. Вечер пятницы, 28 мая, девушка снова провела не дома.

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Ксения принарядилась и вместе с мужем Константином Богомоловым отправилась в ресторан Buro ЦУМ. Там в этот вечер устроила редкое выступление Земфира. Она уже не дает концерты, но изредка выступает на фестивалях. Недавно девушка представила свой новый альбом и выпустила саундтрек к фильму своей подруги Ренаты Литвиной «Северный ветер». К слову, грациозная Рената тоже была в ресторане и танцевала в первом ряду, прям у сцены. Среди гостей было много светских львиц, включая Наталью Давыдову.

Певица исполнила свои хиты. Она пела в живую и буквально скакала по сцене. По всей видимости, артистка соскучилась по выступлениям за время пандемии. Литвинова обнимала Собчак. Они вместе веселились на глазах публики.

«Великая. Настоящая. Люблю. И ее и ее новый альбом. Спасибо за вчера», — написала Ксения в соцсети.

Многие даже не знали о выступлении Земфиры, так как билеты распродали за считанные минуты. Поклонники отметили, что девушкам чоень повезло. «В первых рядах наверно Литвинова стоит», «Кто мне сказал „не получится“, если мне хочется — сбудется. Земфира. Она бьет прямо в сердце», «Никого так не заслушивала до дыр, как эту гениальную женщину», — прокомментировали пост подписчики.

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