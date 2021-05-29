«Вы обалдеете»: Пригожин сообщил о выходе совместной песни Валерии с мужем Инстасамки

По словам продюсера, он смотрит на подобных исполнителей, как родители на своих детей.

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его жена певица Валерия записала на днях совместную песню с мужем блогерши Инстасамки рэпером Олегом Еропкиным, которого все знают под псевдонимом MONEYKEN. Они познакомились не так давно на шоу телеведущего и юмориста Максима Галкина «Музыкалити».

«Вы обалдеете, но мы уже успели после «Музыкалити» записать фит с MONEYKENом. Скоро услышите». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, он с женой к подобным молодым исполнителям относится словно к детям. Также он подчеркнул, что юные звезды на шоу Максима Галкина вели себя очень даже прилично. Кроме того, он похвалил мужа певицы Аллы Пугачевой за создание такой интересной программы, где сталкиваются взгляды двух поколений и где можно многое пообсуждать, сообщает Ura.ru.

Напомним, что Олег Еропкин является мужем блогерши Инстасамки. Она же уроженка Тюменской области Дарья Зотеева.

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