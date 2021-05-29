«Я тобой очень горжусь»: Зара в модном розовом брючном костюме поздравила сына с окончанием начальной школы

В одной из последних публикаций личного профиля исполнительница Зара показала свой новый яркий аутфит. Примечательно, что такой наряд знаменитость выбрала для выпускного сына Даниила.

Напомним, Зара воспитывает двоих сыновей от начальника Департамента здравоохранения города Москвы — Сергея Иванова. Старшему Даниилу в этом году исполнилось 11 лет, а младшему Максиму — девять.

К слову, Даниил в 2021 году стал выпускником младшей школы. Четыре года учебы пролетели незаметно, отметила мама мальчика. Исполнительница запечатлелась с сыном в памятный для обоих день. На выпускной к сыну Зара надела брючный костюм яркого-розового цвета.

Отметим, что розовый признали самым модным в этом сезоне цветом, сообщили в Vogue.

«Данечка, сыночек, поздравляю с окончанием начальной школы! Я тобой очень горжусь! Впереди столько всего интересного! Я желаю тебе терпения, смелости, побед и верных друзей! Люблю!», — отметила Зара.

Поклонники артистки порадовались за кумира, а также похвалили певицу за фэш-наряд:

«Красавчик, поздравляем», «Данечка! Помню малышкой крошечной… Как ждали, как встречали… И уже закончил начальную школу!», «А вам, милая Зара, очень идет розовый», «Милые и очень теплые фото мамы с сыном», «Розовый цвет только подчеркивает».

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