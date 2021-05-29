«Скоро начнем брать его на репетиции»: Сергей Полунин рассказал о своем сыне от Елены Ильиных

По словам артиста балета, они с женой стараются как можно больше времени проводить с наследником.

Артист балета Сергей Полунин в эфире шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» рассказал о своем годовалом сыне Мире от олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных.

«Мы с ребенком стараемся как можно больше проводить времени. Ну и бабушки берут на себя, конечно, ответственность. Скоро начнем брать его на репетиции. Он требует внимания. На месте не сидит. Ему нужно постоянно внимание». Сергей Полунин

Как добавила присутствующая в студии Елена Ильиных, от их сына Мира невозможно отвернуться или отойти даже на минуту. «Ему надо сто процентов внимания. 24 часа в стуки. Даже когда он спит, то требует внимания», — заметила фигуристка.

Напомним, что сын у Елены Ильиных и Сергея Полунина появился на свет в январе 2020 года. Фигуристка рожала в американском Майами. Кстати, в будущем пара хочет обосноваться, по их собственному признанию, на постоянной основе в Голливуде.

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