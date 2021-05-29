«Больше музыкальных номеров не помешало!»: Кравец рассказала, чего не хватает Comedy Club

Резидент Comedy Club Марина Кравец заявила, что участники шоу всегда ищут новые формы для трансляции на публику своего юмора. Стараются находить новые творческие решения. В этом и состоит секрет успеха проекта.

По словам Марины Кравец, юмор на шоу не стал менее острым с годами. Нет грубости в шутках, как порой было в первые годы проекта. По ее словам, в первые выпуски попадали номера, сочиненные за полчаса до съемки. Сейчас такого и близко нет. Сегодня весь материал оттачивается за пару недель до съемок без камер и зрителей.

«Подход с годами стал ответственнее и профессиональнее. Добавить ничего бы не хотела, этот организм живет и развивается. Хотя больше музыкальных номеров ему бы не помешало!»

Марина Кравец

Напомним, что Марина Кравец – единственная женщина-резидент на шоу. Не так давно ей на проекте была посвящена целая программа в честь 37-летия звезды, сообщает портал ok-magazine.ru.

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