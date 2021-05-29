Маленькая артистка: пятилетняя дочка Игоря Николаева преподала подружке мастер-класс по танцам

61-летний композитор Игорь Николаев уже десять лет счастлив в браке с актрисой Юлией Проскуряковой. Это его третий брак, и в нем он снова стал отцом. Пять лет назад жена подарила ему дочку Веронику, которая, к слову, на 38 лет младше своей сестры Юлии.

Наследница Николаева и Проскуряковой растет очень активной и артистичной девочкой. Малышка дружит с двойняшками Пугачевой, Гарри и Лизой Галкиными, любит играть с ними, а также часто приглашает других друзей к себе в гости.

Знаменитый отец обожает наблюдать за игрой дочурки и иногда ловит в объектив камеры развлечения озорницы. И на этот раз в кадр попала утренняя танцевальная разминка малышки.

«Танцульки с подружкой», — подписал артист видео.

Дочка Николаева постаралась обучить подружку правильно двигаться, и при этом сохраняла абсолютно серьезное выражение лица. Получился этакий мастер-класс от звездной наследницы.

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