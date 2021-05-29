«Диктую адрес офиса»: Воля рассказал, где можно вернуть деньги за билеты на Comedy Club

Как отметил шоумен, он уже обо всем договорился с руководством канала.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ заявил, что любой желающий, присутствующий в зале на популярной программе, может вернуть деньги за билеты на шоу, если этого захочет.

«Очень много вещей, которые переоценены. Включая билеты на Comedy Club. Я считаю, что вы заплатили огромные деньги. Поэтому я переговорил с руководством Comedy Club. Ребята, вам всем вернут деньги за билеты, потому что это уж слишком. Честное слово. Всем вернут деньги за билеты. Каждому из вас, ребята». Павел Воля

Как отметил шоумен, надо просто приехать в офис и забрать свои деньги. Сделать это, как заметил Павел Воля, совсем несложно. «Диктую адрес офиса. Город Ереван. Улица Баграмяна, 16. Если сможете, то велком. В любой момент», — заметил Павел Воля.

Отметим, что по адресу проспект Маршала Баграмяна, 16 в Ереване находится школа № 55 имени Антона Чехова. Почему именно ее упомянул Воля – неизвестно.

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