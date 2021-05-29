«На все времена»: Боня вслед за Пугачевой выгуляла платье в горошек на запах

Такой принт уместен в любом возрасте и при любой ситуации.

Виктория Боня прославилась благодаря участию в шоу «Дом-2» на ТНТ. Девушка покинула проект уже много лет назад, но ее популярность с годами не угасла, а, напротив, растет все сильнее. Сейчас красотка проживает в Монако, но часто бывает в России. И в конце мая она снова побывала в Москве, чтобы встретиться с родными.

Но многие подписчики светской львицы и не заметили, как их любимица уже покинула страну. «Я уже дома. Кайфую», — сообщила экс-звезда реалити, опубликовав снимок с яхты.

На кадрах Боня позирует в ночи на палубе яхты в длинном платье в горошек. Фасон наряда на запах открывает стройные длинные ноги красотки, а украшают их трендовые стеганные мюли.

Кстати, подобный принт «горошек» облюбовала и Алла Пугачева. Примадонна не так давно появилась на публике в наряде фасона на запах, и стилист Марина Корабель заметила: «Такой принт как горошек придает женственности и актуален на все времена».

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