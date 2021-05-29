Павел Воля показал, как Артем Дзюба отмечал бы голы, если не держал в руках телефон

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял футболиста «Зенита» из Санкт-Петербурга и сборной России Артема Дзюбу. Он вспомнил недавнюю громкую историю с его участием, когда было опубликовано откровенное видео игрока.

«Вы знаете, как отмечает победу лыжник, шахматист, пловец? Никто не знает. Зато, как футболист отмечает гол — знают все». Павел Воля

Далее Воля стал перечислять футболистов и показывать их жесты, когда они забивают голы. Он вспомнил, в частности, португальца Криштиану Роналду, который выпячивает грудь вперед, и Андрея Аршавина, который прикладывает палец к губам.

«Дзюба, как отмечает? У него несколько способов. Я уверен, если бы не надо было телефон держать в руке, то он вот так бы отмечал», — заметил Воля, поднеся одну руку к голове, а вторую к паху.

«Футбол переоценен, очень переоценен», — заявил Воля.

Напомним, что Артем Дзюба является капитаном сборной России по футболу. Национальная команда начала несколько дней назад подготовку к чемпионату Европы по футболу.

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