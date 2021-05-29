Танго с отцом: Лиза Галкина в черном свитере и красных брюках с лампасами исполнила танец

Младшая дочь Аллы Пугачевой от Максима Галкина Лиза в свои 7 лет уже имеет многотысячную армию поклонников. У девочки еще нет своего аккаунта в соцсетях, но прославил ее родной отец. Глава семейства часто делиться в своем микроблоге кадрами из личной жизни, куда попадают и жена с детьми. И каждое подобное видео вызывает бурю эмоций у подписчиков.

В одном из фан-пабликов, посвященных семье Примадонны, появилось видео, как папа с дочкой танцуют танго. Лиза Галкина для хореографического урока выбрала черный лонгслив и красные брюки с любимыми лампасами – девочка просто обожает этот декор на одежде. В какой-то момент малышка путается в движениях, но папа подхватывает и ведет дочку, помогая ей вернуться в ритм.

Сам Галкин очень много внимания уделяет детям. Напомним, что у Лизы есть братик Гарри, они двойняшки, рожденные от суррогатной матери. И звездный отец старается всесторонне развивать своих отпрысков, помогая им в освоении французского языка, плавания и садоводства. А Примадонна отвечает за пение и музыку, преподавая им уроки фортепиано.

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