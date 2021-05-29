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«Было несколько вариантов»: Меладзе объяснил, почему хотел назвать новорожденную дочку Венерой

Музыкант с женой Альбиной Джанабаевой пришел на шоу Ивана Урганта.

«Было несколько вариантов»: Меладзе объяснил, почему хотел назвать новорожденную дочку Венерой
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Global look press

На шоу к Ивану Урганту в качестве гостей пришли новоиспеченные родители Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Музыканты посвятили общение с шоуменом своему счастью – отныне в их семье растут не только двое сыновей, но и лапочка-дочка.

Пополнение в семье звезд произошло 12 апреля – в День космонавтики. Более того, в этом году вся страна отмечала 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. И многие, включая Ивана Урганта, посчитали, что звездные родители должны были связать имя новорожденной дочки с этим знаковым историческим событием.

«Почему вы назвали дочку «Агата», а не «Юра»?», — с укоризной спросил Ургант.

Джанабаева подхватила шутку и призналась, что такая «мыслишка» была у них. А вот молодой отец всерьез думал связать имя дочки с космосом: «Думали, может, Венера».

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Кадр из шоу "Вечерний Ургант" / Первый канал
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Кадр из шоу «Вечерний Ургант» / Первый канал

В итоге имя малышки Меладзе и Джанабаевой – Агата. «Для меня было важно, чтобы имя начиналось на «А». Было несколько вариантов, остановились на Агате», — объяснила звезда.

Напомним, что для Валерия Меладзе дочка от Джанабаевой стала шестым ребенком. От первого брака с Ириной Малухиной у него три дочки.

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