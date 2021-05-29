Чтобы казаться стройнее: Хромченко объяснила, как пышнотелым модницам правильно выбрать юбку-карандаш

Эта модель одежды является основой в женском гардеробе и без нее никуда.

Телеведущая Эвелина Хромченко в новом выпуске передачи «Модный приговор» рассказала, как правильно выбирать юбку-карандаш обладательницам пышных форм. Эту модель одежды фэшн-эксперт назвала основой женского гардероба, поэтому ее наличие по сути не обсуждается, это настоящий мастхэв.

Если высокие и стройные модницы проблем при выборе юбки-карандаш, как правило, не испытывают, то у корпулентных дам их масса.

«Довольно часто женщины величественных размеров боятся приобретать такую юбку, опасаясь, что она будет их полнить», — заметила телеведущая.

Хромченко поспешила развенчать заблуждение о том, что для пышных силуэтный фасон юбки – это табу. И дала несколько советов о том, как при помощи этой вещи скорректировать фигуру, чтобы казаться стройнее.

«Может ли позволить себе юбку-карандаш женщина иной комплекции и иной конфигурации? Несомненно. Просто следите за тем, чтобы, если вдруг вашу юбку-карандаш украшает рисунок, он был бы строго вертикальным, а не горизонтальным; чтобы по цвету юбка-карандаш не контрастировала с оттенком ваших ног сильно.

И еще один момент – если вы невысоки ростом и это является вашей ментальной проблемой, то туфли, которые демонстрирует наша героиня, для вас не рекомендованы, потому что это еще один горизонтальный элемент, который не приводит к тому, чтобы выглядеть выше.

Если у вас, например, рост 1,54 м – довольно распространенный женский рост для нашей страны, — тогда возможно лучше для подобного типа юбки приобрести классические шпильки», — рекомендует Хромченко.

К тому же, немаловажную роль в общем образе цвет обуви. Ее оттенок нужно выбирать под оттенок своей кожи – это простой секрет, который легко помогает визуально удлинить ноги.

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