«Так становятся подкаблучниками»: Харламов рассказал, почему у Воли крепкий брак с Утяшевой

Шоумены Павел Воля и Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеяли друг друга. В гости на программу пришла одна из лучших баскетболисток России Мария Вадеева. Она играет в течение сезона, как в России, так и в США.

«Когда у меня отпуск и нет матчей за сборную России, то я играю в Америке», — заметила спортсменка.

«Получается, что ты все время играешь. Где-то же это должно отражаться на качестве. Если где-то играешь хорошо, то значит где-то хромать должно по идее», — заявил Павел Воля.

«Нет, Паша, подожди. Когда человек так занят, то у него ничего нигде не хромает. Ни в «Камеди», ни в «Камеди Батл», ни в «Двое на миллион», ни в «Импровизации», — пошутил над занятым товарищем Харламов.

«Нет, но должно же где-то хромать. Может быть в «Гусаре» хромает. Или в «Зоне комфорта» хромает. Или в «ХБ». При этом же графике не пожрешь. Толстый станешь сразу», — отреагировал Воля.

«А иногда поесть времени вообще нет. Можно же похудеть как глист», — продолжил «обмен любезностями» Харламов.

«Из-за того, что ты жирный могут в личной жизни проблемы начаться», — сказал в ответ Воля.

«Да, согласен. Кажется, именно так становятся подкаблучниками. Худого легче метелить». Гарик Харламов

«Есть такое. От жирного-то можно просто уйти. Он же не догонит, толстяк. Не догонит», — ответил другу Воля.

Напомним, что Павел Воля с 2012 года счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У них двое детей. Гарик Харламов в прошлом году развелся с женой актрисой Кристиной Асмус.

Смотрите также: