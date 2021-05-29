«Харламов постепенно женится»: Воля на Comedy Club представил «невесту» холостого друга

Не исключено, что в недалеком будущем шоумен устроит свою личную жизнь.

Юморист Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ представил возможную будущую невесту своего друга Гарика Харламова. На программу пришла самая высокая баскетболистка России 22-летняя центровая Елизавета Шабанова. Ее рост 196 сантиметров. Девушка вышла на сцену и, надо признать, сразу очаровала Харламова.

«Смотрите, Харламов постепенно женится», — заметил на это Павел Воля.

«Немного затекает голова», — отшутился Харламов.

«Он хороший. С ним схема отличная. Три года живете и у вас полдома», — подшутил Воля, вспоминая, что Харламов отписал часть своего особняка на бывшую жену актрису Кристину Асмус.

«Кстати, да. И потолки у меня высокие. Лиза прекрасная, замечательная. Надо ей дарить какие-то высокие розы», — заметил Харламов.

«Наш мальчик засмущался. Лиза, чем вам нравится Харламов?» — спросил баскетболистку Воля.

«Юмором», — ответила девушка.

Напомним, что Гарик Харламов в прошлом году развелся со своей женой Кристиной Асмус. У пары есть общая дочь Анастасия.

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