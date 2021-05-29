«Харламов постепенно женится»: Воля на Comedy Club представил «невесту» холостого друга

Юморист Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ представил возможную будущую невесту своего друга Гарика Харламова. На программу пришла самая высокая баскетболистка России 22-летняя центровая Елизавета Шабанова. Ее рост 196 сантиметров. Девушка вышла на сцену и, надо признать, сразу очаровала Харламова.
«Смотрите, Харламов постепенно женится», — заметил на это Павел Воля.
«Немного затекает голова», — отшутился Харламов.
«Он хороший. С ним схема отличная. Три года живете и у вас полдома», — подшутил Воля, вспоминая, что Харламов отписал часть своего особняка на бывшую жену актрису Кристину Асмус.
«Кстати, да. И потолки у меня высокие. Лиза прекрасная, замечательная. Надо ей дарить какие-то высокие розы», — заметил Харламов.
«Наш мальчик засмущался. Лиза, чем вам нравится Харламов?» — спросил баскетболистку Воля.
«Юмором», — ответила девушка.
Напомним, что Гарик Харламов в прошлом году развелся со своей женой Кристиной Асмус. У пары есть общая дочь Анастасия.