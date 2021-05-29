Афродита в бейсболке: Шейк в секси-белье не постеснялась обнажиться перед поклонниками

35-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк давно покорила ведущие мировые подиумы. Девушка обладает безупречной фигурой, на которой даже не отразилась недавняя беременность – звезда подарила голливудскому актеру Брэдли Куперу дочку Лею.

Идеальное тело позволяет красотке быть лицом бренда нижнего белья, и Шейк очень часто лицезреют в кружевном исподнем. Причем, не только на рекламных конструкциях, но и в микроблоге звезды – модель не скупится на селфи в неглиже и делится ими с фанатами.

На этот раз красотка позировала себе в лифе и стрингах на тонких бретелях для селфи. Девушка надела бейболку, запечатлела себя с разных сторон, продемонстрировав всю красоту выдающихся форм и написала: «Не очень хорошо умею делать подписи под фото».

Фолловеры под селфи звезды пришли в восторг от увиденного. Они кинулись комментировать аппетитные кадры любимицы и не поскупились на комплименты.

Смотрите также